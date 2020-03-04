Про це свідчать дані поіменного голосування, опубліковані на сайті Верховної Ради.
Зокрема, з президентської фракції “Слуги народу” відставку Гончарука підтримали 240 нардепів. З фракції “Опозиційна платформа – За життя” – 39.
При цьому, вся фракція “Європейської солідарності” утрималася від голосування.
Водночас, фракції “Батьківщини”, “Голосу”, а також депутатська група “За майбутнє” і позафракційні нардепи голосували “за”.
- Напередодні на закритому засіданні фракції “Слуги народу” у Верховній Раді було прийнято рішення про кадрові перестановки в Уряді. Свої кандидатури озвучив Володимир Зеленський, який прийшов на засідання фракції. Очікується, що місце Гончарука займе нинішній віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
- На закритому засіданні фракції “Слуги народу” 3 березня були узгоджені нові кандидатури міністрів. #Букви розповідали, як буде виглядати оновлений Уряд.