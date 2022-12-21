На 300 день повномасштабної російсько-української війни президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Бахмута (Донецька область) - одного з найгарячіших місць протистояння на фронті. Ця поїздка, зазначили експерти Інституту вивчення війни, підірвала імідж президента РФ Володимира Путіна та призвела до критики в його бік від російських мілблогерів.

Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики зауважили, що візит Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну кампанію Кремля, яка націлена на те, аби зобразити Путіна учасником війни.

Експерти додали, що під час візиту Зеленський нагородив українських захисників, в той час, як Путін того ж дня провів офіційну церемонію нагородження у Кремлі, де відзначив російську окупацію та кремлівських чиновників, таких як довірені лідери з окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, російський пропагандист і головний редактор RT Маргарита Симоньян і російський мілблогер Семен Пегов.

В ISW нагадали, що останнім часом Путін активно намагається позбавити себе та російське міноборони постійної критики, тому публічно виступає на різноманітних заходах, спрямованих на вдосконалення військових зусиль РФ.

“Ця церемонія нагородження додатково вказує на пристрасть Путіна до того, щоб представити себе як учасника війни. Путін, ймовірно, прагне відвести від себе провину за російські військові невдачі в Україні, зберігаючи фасад, який малює Путіна в позитивному світлі, але знімає з нього відповідальність за війну”,- наголосили експерти.

Церемонія, на якій Путін нагороджував осіб, які не навіть брали участі у бойових діях, викликала шквал критики серед російських мілблогерів, насамперед на тлі того, як Зеленський провів нагородження військових у Бахмуті.

Зокрема колишній “міністр оборони ДНР” терорист Ігор Гіркін заявив, що “Путін нагороджує своїх героїв у Кремлі, а не російських і довірених військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на передовій”.

Інші мілблогери припустили, що Кремль прийняв таємне політичне рішення про припинення вогню, дозволивши Зеленському ходити по Бахмуту. Ще один мілблогер повторив, що Путін не відвідував окуповані території, і заявив, що російські війська не зможуть ефективно вчасно завдати високоточного удару по Зеленському.

Ще більшого “удару” по іміджу Путіна завдав фінансист ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, який намагався підвищити авторитет очільника Кремля на тлі візиту Зеленського у Бахмут.

Пригожин опублікував серію відео, в яких стверджується, що він приїхав на передову під Бахмут, щоб поговорити з Зеленським щодо контролю територій у цьому районі.

Експерти зауважили, що заклики Пригожина до перемовин з Зеленським не є ані серйозними, ані авторитетними, оскільки він не займає жодної офіційної посади, проте намагається показати себе як впливову фігуру.

“Поява Пригожина на передовій ще більше послаблює уявлення Путіна про себе як про лідера воєнного часу, оскільки Путін навіть не відвідував окуповані Росією території, не кажучи вже про те, щоб бути кудись поблизу лінії фронту. Хоча Пригожин прямо не критикував Путіна за його нездатність безпосередньо звернутися до Зеленського чи прибути на передову, ці візити на передову (Зеленського та Пригожина – ред.) загрожують зробити позицію Путіна як головнокомандувача воєнного часу принизливою, а не ефективною”, – додали в ISW.