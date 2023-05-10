Під час останніх масованих ударів росіян українська система ППО знищувала 90% ракет. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що радіти рано, бо це не стало тенденцією.

Про це речник розповів ВВС Україна.

Він наголосив на тому, що наступного обстрілу показник може бути нижчим, адже допомоги від Заходу все ще недостатньо.

“Попри те, що під час останніх масованих ракетних обстрілів показник збиття був понад 90%, казати про якусь стійку тенденцію не можна. Адже наступний обстріл може бути 30 чи 40%”,– зазначив Ігнат.

Результативність ППО залежить від напрямку, куди росіяни запускають ракети. Відповідно чи є на цих напрямах потрібні засоби.

“Дуже радіти зарано, ми отримали замало допомоги від Заходу для роботи проти повітряних цілей. На жаль, щоб захистити всю Україну, нам треба ще багато сучасних систем”, – додав речник.

Він підкреслив важливу особливість останніх атак. Більшість ракет і дронів скерували по Києву, який більше захищений й має високий відсоток ефективності оборони.

Юрій Ігнат вважає, що для насичення ППО України західними системами потрібні роки. На сьогодні основну частину ППО все ще становлять системи С-300 та “Бук” М1, але до радянської техніки швидко закінчуються ракети, які Україні зараз дістати стає все важче.

“Ось і The New York Times написало, що українська ППО виснажуються. Росія завдає все більше ударів, їхня задача нас виснажувати, але ж ми теж їх виснажуємо – вони витрачають ракети та шахеди”, – додав він.