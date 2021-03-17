Про це розповідають #Букви.
Так, анекдот Руслану Стефанчук надіслав “слуга” Олександр Кабанов. Анекдот наступного змісту:
Диалог фракции ОПЗЖ со спонсорами.
– У нас есть депутаты, вносящие поправки,
- депутаты, сбивающие законы;
- депутаты, срущиеся на эфирах;
- депутаты, проводящие акции…
– Простите, а можно всех посмотреть?
– Сию минуту! Позовите мамку!
Цей самий анекдот скинули і в фракційний чат “слуг народу”.
Фото: #Букви
Зазначимо, що народні депутати від ОПЗЖ та “Батьківщини” вже другий день завалюють Раду правками до земельної закону.
- У Верховній Раді України сьогодні під час засідання задимівся пульт для голосування. Через це оголошувалася перерва.