Депутат правлячої монобільшості надіслав заступнику голови Верховної Ради Руслану Стефанчуку анекдот про "Опозиційну платформу - За життя".

Про це розповідають #Букви.

Так, анекдот Руслану Стефанчук надіслав “слуга” Олександр Кабанов. Анекдот наступного змісту:

Диалог фракции ОПЗЖ со спонсорами. – У нас есть депутаты, вносящие поправки, депутаты, сбивающие законы;

депутаты, срущиеся на эфирах;

депутаты, проводящие акции… – Простите, а можно всех посмотреть? – Сию минуту! Позовите мамку!

Цей самий анекдот скинули і в фракційний чат “слуг народу”.

Фото: #Букви

Зазначимо, що народні депутати від ОПЗЖ та “Батьківщини” вже другий день завалюють Раду правками до земельної закону.