У Верховній Раді України сьогодні під час засідання задимівся пульт для голосування. Через це оголошувалася перерва.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Інцидент стався під час розгляду правок до законопроєкту №2194 щодо “земельної децентралізації” (передачу земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст).

Займання сталося у секторі фракції “Голос” – на місці депутатки Лесі Василенко.

Про інцидент нардепи уже жартують у соцмережах, зазначаючи, що “Рада перегрілася”, а також що “перші сенсорні кнопки у ВР задимілися після сотень поправок за землю”.

У Раді оголошували перерву на 15 хвилин для того, щоб провітрити приміщення.

Як відомо, у Верховній Раді України із 2 березня почали використовувати в залі засідань сенсорну кнопку, що зчитує відбиток пальця нардепів.

За новими правилами голосування у ВР, спочатку натискається сенсорна кнопка, а потім кнопки “за”, “проти”, “утримався”. Поки не закінчився час голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. Тобто одночасно треба тримати дві кнопки: сенсорну і кнопку голосування.