Про це повідомило Newsroom.
За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, країни виступають з пропозиціями та вивчають можливі обмеження. Надалі держави-члени проводять консультації з юридичними службами. Лише після цього члени блоку можуть розпочати прийняття санкцій.
“Можете бути впевнені, що ми не зупинилися”, — зазначив Боррель.
За його словами, ЄС запускатиме місію для підготовки українських військових. Її мають намір розпочати протягом двох тижнів. Міністри країн ЄС планують провести консультації щодо цього сьогодні і завтра.
“Сьогодні та завтра ми проведемо зустрічі міністрів закордонних справ та оборони, які будуть зосереджені на наданні допомоги Україні. ЄС у рекордні терміни запускає місію з підготовки українських військових. Новини з фронту підтверджують, що стратегія ЄС щодо надання великої військової допомоги Україні є правильною”, — заявив він.
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