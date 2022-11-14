Про це повідомило Spiegel.

Олаф Шольц вважає, що Путін не передумає в останню хвилину, аби долучитися до саміту. За його словами, якби Путін поїхав на саміт G20 “було б добре”.

“Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає”, — додав він.

Канцлер зазначив, що попри відсутність Путіна інші країни зможуть критикувати війну в Україні. Зокрема вони можуть закликати Росію вивести війська з України та створити умови для перемовин про мир.

Німеччина “невтомно працює” над формуванням думки, що світ має дотримуватися міжнародних правил і норм.

На саміті G20 Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.