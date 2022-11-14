Німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував президента Росії Володимира Путіна. Він висловився через його відмову приїхати на зустріч глав держав та урядів країн G20 на Балі.

Про це повідомило Spiegel.

Олаф Шольц вважає, що Путін не передумає в останню хвилину, аби долучитися до саміту. За його словами, якби Путін поїхав на саміт G20 “було б добре”.

“Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає”, — додав він.

Канцлер зазначив, що попри відсутність Путіна інші країни зможуть критикувати війну в Україні. Зокрема вони можуть закликати Росію вивести війська з України та створити умови для перемовин про мир.

Німеччина “невтомно працює” над формуванням думки, що світ має дотримуватися міжнародних правил і норм.