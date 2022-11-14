Про це повідомило Spiegel.
Олаф Шольц вважає, що Путін не передумає в останню хвилину, аби долучитися до саміту. За його словами, якби Путін поїхав на саміт G20 “було б добре”.
“Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає”, — додав він.
Канцлер зазначив, що попри відсутність Путіна інші країни зможуть критикувати війну в Україні. Зокрема вони можуть закликати Росію вивести війська з України та створити умови для перемовин про мир.
Німеччина “невтомно працює” над формуванням думки, що світ має дотримуватися міжнародних правил і норм.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначає, що на саміті G20 в Індонезії світові лідери критикуватимуть режим Путіна за його вторгнення в Україну та занурення глобальної економіки “в хаос”.
- Варто зазначити, що світові лідери не візьмуть участь в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 через дискомфорт у зв’язку з присутністю РФ.
- У Міністерстві закордонних справ Великої Британії вважають, що РФ не має морального права брати участь у саміті лідерів “Великої двадцятки”.
- Велика Британія та Європейський Союз планують бойкотувати виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміті G20 і закликатимуть союзників зробити те саме.