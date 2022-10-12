У Швейцарії схвалили внесення до санкційного списку близько 30 фізичних та юридичних осіб з Росії у зв’язку зі спробою незаконної анексії частини території України.

Про це йдеться у заяві Федеральної ради Швейцарії.

“12 жовтня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) вніс зміни у додаток 8 до указу про заходи, пов’язані з ситуацією в Україні: ще 30 осіб підпадають під економічні санкції та заборону на в’їзд, а ще сім організацій підпадають під економічні санкції”, – йдеться у заяві.

Крім того, у заяві зазначається, що ці особи та організації додані до санкційного списку через причетність до так званих “референдумів”, організованих Росією на територіях України наприкінці вересня 2022 року. Відтепер їхні активи у Швейцарії мають бути заморожені.

Зокрема, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) також вніс зміни до указу, відповідно до яких обмеження, які вже застосовуються до окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей України, тепер також застосовуватимуться до територій Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово непідконтрольні українському уряду. Зміни набувають чинності 12 жовтня о 18:00.

Варто зазначити, що нещодавно у Новій Зеландії запровадили санкції проти 51 російського бізнесмена та 24 посадовців, які пов’язані з окупацією українських територій. У списку, зокрема, співвласник “Лукойлу” Вагіт Алекперов та гендиректор “Росатому” Олексій Лихачов.

Обмеження застосували проти так званого “очільника” окупаційного “уряду” окупованої частини Запорізької області Антона Кольцова, заступника “голови” “уряду” Херсонської області Володимира Беспалова, “міністра” палива та енергетики “ЛНР” Костянтина Завізенова, а також ще 21 посадовця.

Зазначається, що очільниця МЗС Нової Зеландії Наная Махута окремо наголосила на санкціях проти мільярдера Андрія Акімова, який має нерухомість у Новій Зеландії. Відтепер йому та його сім’ї заборонено в’їжджати в країну, літаки та судна, що належать йому, не зможуть заходити у простір Нової Зеландії. Також запроваджено санкції проти його компанії Evraz.