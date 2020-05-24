У Гонконзі пройшла демонстрація проти закону про національну безпеку, який ініціює Китай.

Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

У неділю, 24 травня, в Гонконзі пройшла акція проти запропонованого закону про національну безпеку.

Поліція розігнала протест, використовуючи сльозогінний газ.

На вулиці Гонконгу вийшли тисячі протестуючих.

Менш через півгодини після початку демонстрації поліція застосувала сльозогінний газ. У відповідь протестувальники кидали в поліцію каміння і підручні предмети.

Відзначається, що акція не була санкціонована. Крім того, в Гонконзі продовжують діяти обмеження у зв’язку з коронавірусів, які, зокрема, забороняється збиратися групами, понад 8 осіб.