Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.
У неділю, 24 травня, в Гонконзі пройшла акція проти запропонованого закону про національну безпеку.
Поліція розігнала протест, використовуючи сльозогінний газ.
На вулиці Гонконгу вийшли тисячі протестуючих.
Менш через півгодини після початку демонстрації поліція застосувала сльозогінний газ. У відповідь протестувальники кидали в поліцію каміння і підручні предмети.
Відзначається, що акція не була санкціонована. Крім того, в Гонконзі продовжують діяти обмеження у зв’язку з коронавірусів, які, зокрема, забороняється збиратися групами, понад 8 осіб.
- Влада Китаю провела масштабне тренування для 12 тисяч правоохоронців в місті Шенчжень, яке межує з Гонконгом. Поліцейські тренувались розгоняти акції протесту.
- 14 серпня поліція Гонконгу випустила сльозогінний газ по сотням протестуючих, котрі збирались біля поліцейського відділку в житловому районі Шам Шуй По в Коулні.
- Американський лідер Дональд Трамп заявляв, що, за інформацією американської розвідки, влада Китаю стягує війська на кордон з Гонконгом.
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