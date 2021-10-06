Представники Республіканської партії США Майк Пенс та Нікі Хейлі, які збираються брати участь у президентських виборах 2024 року, намагаються зробити все можливе, аби їх не асоціювали з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Політичні експерти в США кажуть про те, що Пенсу та Хейлі важливо мати підтримку від Трампа, якщо той не балотуватиметься на виборах президента у 2024 році. А якщо балотуватиметься – зробити все, аби електорат не асоціював їх з 45-м американським лідером.

Наразі Трамп впевнений, що у нього немає конкурентів на праймеріз в рамках президентської кампанії у 2024 році. На його думку, Пенс, який працював у нього віцепрезидентом, а також Хейлі, яка була представницею в ООН, “не битимуть в спину”.

Однак журналісти бачать іншу картину. Пенс намагається вийти з тіні Трампа. Тиждень тому відбулася його зустріч зі спонсорами президентської кампанії. Там він пообіцяв розвивати консервативний подкаст та рекламувати нові книги.

Головний меседж Пенса – розповідь про те, що він не підтримав Трампа у день штурму Капітолія, 6 січня, коли все ж оголосив Джо Байдена президентом США за результатами голосування колегії виборців, як того вимагала Конституція.

З того часу, за словами Пенса, він розмовляв з Трампом приблизно 12 разів, але постійно відмовлявся від особистої зустрічі у Флориді. Трамп розповідає, що вони з Пенсом залишились друзями, хоча й закликав “повісити його”, коли той ослухався 6 січня.

Політичні аналітики стверджують, що Пенс має не більше 1% підтримки серед представників Республіканської партії, а більшість сприймає його, як “боягуза”, “зрадника” та “дезертира”.

Хейлі, яка раніше була губернаторкою штату Південна Кароліна, поки що тримається осторонь Трампа та його політики.

Вона ще за часів його президентства казала про те, що від Трампа відмовлятимуться його виборці та колеги, намагаючись відсторонитись від політика. На думку Хейлі, “Трамп пішов дорогою, якою не варто було йти, і ми не повинні були його слухати”. Вона робить акцент на тому, що “Трампа не можна знову допустити до влади”.

Наразі саме Хейлі стала представницею Республіканської партії, яка відверто критикує Трампа.

Але у Трампа інша думка. Він вважає, що у нього немає конкурентів:

“Я переможу всіх”.

Про рішення балотуватися в президенти Трамп повідомив у своєму оточенні після того, як стало відомо про зниження рейтингу чинного американського президента Джо Байдена після виведення американських військ з Афганістану. Першим про плани Трампа розповів конгресмен від Республіканської партії Джим Джордан, якого називають одним з найактивніших прихильників експрезидента США.

Ексречник Трампа Джейсон Міллер сказав, що Трамп збирається на вибори 2024 року із вірогідністю 99%.

Дані соціологічних опитувань свідчать про те, що в Трампа немає серйозних суперників на праймеріз Республіканської партії.

До цього в історії США був тільки один випадок, коли експрезидент знову балотувався на найвищий державний пост після того, як отримав поразку на виборах. Це президент Гровер Клівленд у 1892 році.

На час президентської кампанії 2024 року Трампу виповниться 78 років.