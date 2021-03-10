У середу, 10 березня, українські та американські політики, експерти, дипломати та громадські діячі презентували документ "12 пунктів стратегічного партнерства США та України".

Це відбулося в рамках Київського Безпекового Форуму.

Українські та американські діячі звернулися до урядів Сполучених Штатів та України з рекомендаціями стосовно порядку денного партнерства двох держав.

“Ми вважаємо, що прихід президента США Джозефа Байдена та нової американської адміністрації відкриває можливість поглибити стратегічне партнерство та зобов’язання між Сполученими Штатами й Україною, а також просувати інтереси обох держав. Президент Байден гаряче підтримує український народ та його демократичні прагнення й усвідомлює важливість безпечної, незалежної та квітучої України, міцно інтегрованої в Євроатлантичну спільноту, яка має бути “єдиною, вільною і мирною”, – наголошується у зверненні.

Автори документа закликали уряди України та США розробити “амбіційний і всеосяжний порядок денний, який поглибить наші стратегічні відносини

“.

Вони запропонували 12 основних пунктів, на яких має базуватися такий план:

1. В основі американсько-українських відносин має залишатися взаємна відданість зміцненню демократичних цінностей (йдеться про посилення демократії та верховенства права, свободи особистості, свободи слова, повної незалежності судової системи та антикорупційних органів, більшої прозорості та підзвітності дій влади, незалежності медіа та активного громадянського суспільства).

2. США та Україна мають діяти спільно заради відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, стримування подальшої агресії Росії.

Це передбачає розширення стратегічного партнерства та оборонного співробітництва, пошук Вашингтоном нових спроможностей для збільшення оборонної допомоги Україні, продовження надання летальної зброї та посилення Військово-Морських Сил України. Інші сфери можливої військової співпраці охоплюють розвиток сил спеціальних операцій, протиповітряної та прибережної оборони.

3. Посилення міжнародного тиску на Росію, зокрема санкцій.

“США та Україна мають підтримувати тісний діалог, щоб збільшити для Кремля ціну не припинюваної російської агресії проти України. Сполучені Штати також мають вести з цього питання тісні консультації з Європою, зокрема щодо посилення санкцій. Такі переговори, як і переговори з Росією стосовно України, мають ґрунтуватися на принципі “нічого про Україну без України”, – наголошується у зверненні.

4. Активніше залучення США до переговорного процесу щодо відновлення територіальної цілісності України, зокрема щодо звільнення Донбасу з-під російської окупації.

У зверненні наголошується, що адміністрації Джо Байдена “варто вивчити можливості активншого залучення на найвищому рівні з боку США до переговорного процесу, який зараз проводять канцлер Німеччини (Ангела Меркель, – ред.) та президент Франції (Еммануель Макрон, – ред.), щоб вивести ситуацію з глухого кута і сприяти справжньому завершенню конфлікту на Донбасі, виведенню всіх російських та керованих Росією сил і відновленню повного суверенітету України над Донбасом”.

5. США та Україна мають вести консультації щодо політичних, дипломатичних та економічних кроків, необхідних для повернення Криму до України. Йдеться, зокрема, про міжнародне дотримання принципу “Крим – це Україна” і збереження санкцій проти Росії, запроваджених за незаконне захоплення півострова.

6. Посилення безпекової присутності США у Чорноморському регіоні.

“США спільно з союзниками з НАТО мають продовжувати регулярне розміщення повітряних, сухопутних та морських сил у регіоні, де сходяться Росія, Європа, Близький Схід, Балкани та Кавказ”, – йдеться в заяві.

7. Співробітництво у сфері захисту від російського політичного втручання, дезінформації та кібератак.

“За останні роки Сполучені Штати та Україна стали об’єктами російського політичного втручання, дезінформаційних кампаній та кібератак. Вони мають обмінюватися набутим досвідом та ділитися передовими практиками боротьби з цими та іншими формами російської гібридної війни”, – наголошується в заяві.

8. Спільна протидія таким загрозам, як російський трубопровід “Північний потік-2”.

У заяві зазначається, що “Північний потік-2” у разі завершення “наразить на загрозу Євроатлантичну єдність і позбавить Україну значних доходів з транзиту”. Відтак, США та Україна мають консультуватися, яким чином завадити введенню трубопроводу в експлуатацію.

“Водночас Україна має провести серйозні реформи задля підвищення енергоефективності та викорінення корупції в цьому та інших секторах”, – наголошується в заяві.

9. Співпраця для просування інтеграції України до НАТО і досягнення кінцевої мети Києва – членства в НАТО. У заяві сказано, що США “мають твердо дотримуватися політики “відчинених дверей” НАТО і надавати Києву поради, яким чином найкраще підготуватися до членства”.

” Україна має взяти на себе зобов’язання провести необхідні реформи та здійснити практичні кроки, які приведуть її військові та інші структури безпеки та оборони у відповідність до стандартів і норм НАТО. Членство України в НАТО зміцнить Північноатлантичний Альянс, сприятиме історичному об’єднанню Європи та створить передумови для трансформації відносин з Росією”, – йдеться в заяві.

10. Українська влада має зосередитися на втіленні реформ і не втратити прогрес, якого досягла країна за останні роки.

Зокрема, йдеться про “зміцнення незалежності таких ключових інституцій як Національне антикорупційне бюро тощо “, “ефективні реформи прокуратури та судової системи”. Крім того, Україна “повинна зробити незворотними вже досягнуті значні реформи, зокрема у сферах ринку землі, приватизації державних підприємств, незалежності Національного банку, децентралізації, прозорості фіскальної й бюджетної політик на додаток до реформ у газовому секторі, реформи системи державних закупівель та у справі прозорості активів і доходів державних службовців і парламентаріїв “.

11. Усунення надмірного впливу олігархів в Україні, а також встановлення верховенства права, справедливих економічних умов для великого, середнього і малого капіталу, іноземних інвесторів.

12. Посилення допомоги для України з боку США, міжнародних фінансових установ, Євросоюзу і G7 (“Великої сімки”).

Йдеться про “супровід та підтримку задля допомоги Україні в побудові сучасної демократичної економіки, повністю сумісної зі стандартами та нормами Європейського Союзу”. Наголошується, що така допомога “має прямо залежати від проведення ефективних реформ” в Україні.

З американського боку звернення підписали: ексзаступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, колишні посли Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст, Марія Йованович, Стівен Пайфер, Роман Попадюк, Вільям Тейлор, спеціальний представник уряду США з питань України у 2017-19 роках Курт Волкер, а також члени Конгресу США, високопоставлені дипломати та експерти.

Серед українських підписантів звернення: голова Київського Безпекового Форуму і прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, колишні секретарі РНБО Володимир Горбулін, Олександр Турчинов та Андрій Парубій, голова комітету ВР з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, дипломати Володимир Огризко, Данило Лубківський, Валерій Чалий, Костянтин Єлісєєв, Володимир Василенко, Юрій Щербак, Олег Шамшур, Роман Безсмертний та інші, а також народні депутати з фракцій “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, “Голос” і “Батьківщина”.