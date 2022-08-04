Наприкінці червня поліція Відня провела семінар за участі російських пропагандистів щодо війни в Україні та після засудження виправдала захід необхідністю "різних точок зору".

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Видання зазначає, що головне управління поліції Відня організувало внутрішнє навчання під назвою “Україна – у фокусі різних поглядів” спільно з “Координаційною радою організації російських земляків Австрії” ще наприкінці червня. Цей захід був поза увагою ЗМІ, аж доки на Facebook-сторінці російської організації 1 серпня не з’явився відеозвіт події (станом на зараз його видалено). Після цього австрійські медіа вийшли з публікаціями, які розкривали обурення, зокрема, з боку українського посольства.

Вчора, 3 серпня, в офіційному Twitter-акаунті головне управління поліції Відня опублікувало пояснення, увякому стало на захист участі російських пропагандистів у семінарі.

Поліція пояснила, що упродовж років проводить навчальні семінари під назвою “Безпека і поліція” з метою, серед іншого, передання базових знань про війни та причини міграції, що виникають унаслідок. Ці знання призначені для того, щоб поліціянти краще проводили контакти із зацікавленими особами. У минулому такі заходи проводились щодо Іраку, Сирії та Афганістану.

“Зараз нас звинувачують у тому, що подією наприкінці червня ми запропонували “сцену для кремлівської пропаганди”. Ми категорично не погоджуємося, це був скоріше дискусійний захід, на якому різні спікери представляли різні підходи до війни в Україні та її причини, як з проукраїнської, так і з проросійської точок зору”, — заявили в поліції.

В Управлінні також додали, що проросійська точка зору була сприйнята аудиторією як “дуже суперечлива”, а на пленарному засіданні виникли гострі суперечності: “Головне управління поліції Відня дистанціюється від оприлюднених суб’єктивних уявлень і думок”, — йдеться в заяві.

За даними австрійських ЗМІ, українське посольство висловило обурення у зв’язку з участю росіян. Представник посольства України у Відні поскаржився, що державні інституції в Австрії дали росіянам можливість просувати пропаганду. “Це наративи, які легітимізують вбивства українців”, — пояснив дипломат агентству APA. За його словами, у російському уявленні всі українці — нацисти й тому мають бути “денацифіковані”.

Для з’ясування передісторії семінару посольство України прагне провести переговори з відповідальними органами.

Водночас, за інформацією APA, на семінарі були щонайменше три експерти, висунуті “Координаційною радою організації російських земляків”.

Активістка Єлена, добре відома серед росіян у Відні, оскільки після 2014 року займалася “гуманітарними постачаннями” на окуповані території Донбасу, говорила про природу “українського націоналізму”: “Як могло статися, що українська держава бомбардує інші українські міста, які перебувають під російською окупацією”, — запитала вона.