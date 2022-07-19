Про це повідомляє “Детектор медіа” з посиланням на слова композитора із Росії Alex Caspian (Тагіра Манджиєва), на звернення якого заблокували кліп.
За словами музиканта, який є резидентом українського лейбла Ukraine Dancing, 7 липня він поскаржився YouTube на цей кліп за пропаганду тероризму. Згодом відеохостинг задовольнив його вимогу.
“Причина, чому вибрав цю пісню і цей канал — це антиукраїнська пропаганда. Цинічний кліп на руїнах зруйнованого рашистами Маріуполя”, — заявив Alex Caspian.
Він вважає, що YouTube повинен повністю заблокувати канал “Сила в правде” за поширення антиукраїнської пропаганди. Втім, наразі канал має понад 90 тисяч підписників.
Варто зауважити, що прем’єра “Пливе кача” відбулася в YouTube 19 травня на каналі Акіма Апачева. Пісня звучить викривленою українською мовою, яку автор називає “трофеєм”. Місцем знімань вибрали руїни “Азовсталі”, використовуючи відеокадри з інтерв’ю українських військових із полку “Азов”.
Головна редакторка каналу RT Маргарита Симоньян написала у Twitter, що кліп був знятий їхнім каналом.
Як зазначала “Українська правда”, після виходу кліпу користувачі в соцмережах закликали подавати скаргу на кліп із формулюванням саме “пропаганда тероризму”. Однак, блокування відбулося за порушення правил щодо “мови ворожнечі”, яке передбачає видалення контенту, який пропагує застосування насильства або ненависть до окремих людей чи груп осіб на основі різних ознак, у тому числі етнічної приналежності, учасників бойових дій тощо.
Водночас на каналі RT кліп досі доступний.
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