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Поліціянти протягом п’яти годин ловили левицю поблизу Харкова

Поліцейські офіцери громад (ПОГ) розгорнули 5-годинну операцію з упіймання 8-місячної африканської левиці Василини, яка прогулювалась поміж дачних ділянок. 

Субота, 13 серпня 2022, 00:06
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Про це йдеться в повідомленні пресслужби ПОГ.

Поліціянти зазначили, що не знали чого очікувати від тварини. Зовні вона не проявляла агресії, але це хижак. Перш за все, задля безпеки громадян вони обмежили пересування людей тією територію та максимально поширено повідомлення про вимушені заходи.

Тим часом на місце події оперативно доставили спеціалістів зі служби захисту тварин UAnimals. Левицю знерухомили безпечним для її здоров’я снодійним та направили до Київського зоопарку.

Фото: ПОГ

З’ясувалось, що господарі тварини з початком війни виїхали за кордон, залишивши тоді ще двомісячне левеня, на знайомих. Проте дівчинка за цей час неабияк підросла.

Врешті, наглядачі, погодились з тим, що спеціалізований догляд за хвостатою мандрівницею мають здійснювати професіонали.

Фото: ПОГ

Теги: UAnimals, дика тварина, левиця, тварина, Харків, Харківська область

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