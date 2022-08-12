Поліціянти протягом п’яти годин ловили левицю поблизу Харкова

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ПОГ.
Поліціянти зазначили, що не знали чого очікувати від тварини. Зовні вона не проявляла агресії, але це хижак. Перш за все, задля безпеки громадян вони обмежили пересування людей тією територію та максимально поширено повідомлення про вимушені заходи.
Тим часом на місце події оперативно доставили спеціалістів зі служби захисту тварин UAnimals. Левицю знерухомили безпечним для її здоров’я снодійним та направили до Київського зоопарку.
З’ясувалось, що господарі тварини з початком війни виїхали за кордон, залишивши тоді ще двомісячне левеня, на знайомих. Проте дівчинка за цей час неабияк підросла.
Врешті, наглядачі, погодились з тим, що спеціалізований догляд за хвостатою мандрівницею мають здійснювати професіонали.
- 9 липня мешканки міста Малин, що в Житомирській області знайшли травмованого собаку, який не міг самостійно пересуватися. Ветеринари встановили, що тварину зґвалтували. Зоозахисники UAnimals звернулися до Національної поліції області щодо вчинення кримінального злочину та вимагають невідкладно розпочати досудове розслідування.
- Також у Чернівецькій області мешканець села Карапчів задля розваги під час застілля жорстоко повівся з павичем, травмувавши його до смерті.