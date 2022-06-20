У Чернівецькій області мешканець села Карапчів задля розваги під час застілля жорстоко повівся з павичем, травмувавши його до смерті.

Про це інформує зоозахисна організація UAnimals у Telegram-каналі.

Нещодавно мешканець села Карапчів Чернівецької області, як зазначають зоозахисники, у стані алкогольного сп’яніння під час застілля жорстоко повівся з павичем. Він схопив птаха за шию та кілька разів вдарив ним об землю. Ніхто з присутніх не зупинив його – люди лише знімали дії чоловіка на телефон або просто спостерігали.

Внаслідок отриманих травм птах помер.

UAnimals звернулися до поліції Чернівецької області з вимогою зареєструвати заяву про вчинення чоловіком і свідками (яких пресслужба організації назвала спільниками) кримінального злочину та розпочати досудове розслідування цієї справи.

Про хід справи учасники зоозахисної організації пообіцяли повідомити згодом.

“Не будьте байдужими до страждань тварин! Свідки знущань з птаха могли зупинити це злодіяння та врятувати павича від болісної та несправедливої смерті. Кожне життя важливе – пам’ятайте це!” – звернулися до громадян в UAnimals.

Увага! Відео містить сцени жорстокості!

Джерело: UAnimals | Telegram

За частиною 1 статті 299 “Про жорстоке поводження з тваринами” чоловікові загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років. Оскільки при цьому знімалося відео, яке згодом було опубліковане, ці дії також можуть підпадати (залежно від рішення суду) під частину 4 статті 299, згідно з якою жорстокі дії щодо тварин, вчинені з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збуту чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.