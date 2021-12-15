Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebooк.
“Відповідно до медичного висновку за протоколом ультразвукової діагностики щитовидної залози, Валерій має ознаки дифузно-осередкових змін щитовидної залози та глибоку шийну лімфадопатію з обох сторін. Зволікання з кваліфікованим лікуванням може призвести до онкологічного новоутворення. У Матюшенка стався напад: вузол, що утворився в паховій зоні внаслідок тяжких робіт впродовж 10 місяців у сумнозвісній в’язниці “Ізоляція”, виявився паховою грижею, що спричинило защемлення кишківника. Без оперативного втручання, защемлення може призвести до летального наслідку. В умовах виправної колонії вчасно надати потрібну меддопомогу неможливо”, – повідомила омбудсман.
- Нагадаємо, у в’язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини незаконно утримують 30 жінок.
- Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації “ДНР” та очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області “Ізоляція”.
- Нагадаємо, 13 жовтня Збройні сили України затримали громадянина РФ Андрія Косяка на лінії розмежування. Тоді група озброєних осіб з пов’язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під виглядом проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
- Серед 47 країн Європи Україна – у трійці лідерів з найбільшою кількістю програних справ у Європейському суді з прав людини.