Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів #Буквам деталі затримання.
За інформацією правоохоронців, чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України. Наразі стосовно нього проводяться визначені законодавством процесуальні дії.
“Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність”, – пояснили в СБУ.
Очільника концтабору “Ізоляція” та колишнього бойовика “ДНР” затримали за 4 статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 149 (торгівля людьми);
- ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Раніше Станіслав Асєєв повідомив про затримання у Києві Дениса Куліковського (“Палич”) – ката з концтабору “Ізоляція”, який в окупованому Донецьку створили російські окупанти. “Палича” називають головним катом “Ізоляції”. Він запам’ятався колишнім полоненим своєю жорстокістю: гвалтуваннями, принижуваннями, побиттям та жорстоким катуванням полонених.
- Нагадаємо, 13 жовтня Збройні сили України затримали громадянина РФ Андрія Косяка на лінії розмежування. Тоді група озброєних осіб з пов’язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під виглядом проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.