Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації “ДНР” та очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області “Ізоляція”.

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів #Буквам деталі затримання.

За інформацією правоохоронців, чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України. Наразі стосовно нього проводяться визначені законодавством процесуальні дії.

“Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність”, – пояснили в СБУ.

Очільника концтабору “Ізоляція” та колишнього бойовика “ДНР” затримали за 4 статтями Кримінального кодексу України:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше Станіслав Асєєв повідомив про затримання у Києві Дениса Куліковського (“Палич”) – ката з концтабору “Ізоляція”, який в окупованому Донецьку створили російські окупанти. “Палича” називають головним катом “Ізоляції”. Він запам’ятався колишнім полоненим своєю жорстокістю: гвалтуваннями, принижуваннями, побиттям та жорстоким катуванням полонених.