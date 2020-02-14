Мати кримського політв'язня Теймура Абдуллаєва розповіла, що він переніс інсульт у російському слідчому ізоляторі.

Про це зі слів матері політв’язня повідомляє уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

“Під час розмови мати повідомила подробиці про стан здоров’я синів, які, на її думку, навмисно ховалися адміністрацією пенітенціарних установ, підконтрольних країні-окупанту, щоб не змінювати запобіжний захід. Теймур Абдуллаєв переніс влітку 2019 року інсульт. Належного лікування він не отримав, а це може викликати рецидив. В Узеїра Абдуллаєва — серйозні проблеми з серцем і нирками. Всі необхідні медичні довідки, що підтверджують ці захворювання були передані керівництву пенітенціарних установ для отримання медичної допомоги. Однак, відповідного лікування Узеїра Абдуллаєву також не було надано”, – пише Денисова.

Крім того, мати політв’язнів попросила у Денісової допомоги у встановленні точного місцеперебування її синів.

“На жаль, офіційних відповідей, де саме вони будуть відбувати покарання після етапування — немає. Діляра Абдуллаєва зі сльозами на очах просила мене зробити все можливе, щоб отримати цю інформацію, адже вона не може знайти спокою”, – написала омбудсмен.