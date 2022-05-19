Польща заявила, що допоможе Швеції або Фінляндії, якщо на них нападуть під час їх вступу до НАТО. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зазначив, що вступ цих країн до Північноатлантичного Альянсу подасть чіткий сигнал зміцнення Європи.

Про це повідомило польське видання tvn24.

Під час конференції PISM Strategic Ark Матеуш Моравецький наголосив, що членство Швеції та Фінляндії у НАТО стане серйозною поразкою Кремля. Країни подали заявки на вступ до Альянсу у середу.

“Різанина в Бучі, вбивства мирних жителів в Ірпені, гекатомба в Маріуполі – усі ці події мають розбудити нас від геополітичної мрії та змусити нас відкинути наші старі ілюзії”, — наголосив політик.

Він зазначив, що президент країни-агресора Володимир Путін “добре знає”, що перемога над Заходом передбачає його розділення. Саме тому прем’єр-міністр закликав країни залишатися єдиними.

“Я переконаний, що війна ніколи не буває неминучою. Це завжди результат або свідомого рішення, або його відсутності. Щоб дивитися правді в очі, потрібна сміливість”, – сказав Матеуш Моравецький.

Польській політик згадав слова Володимира Зеленського в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1. Український президент розповів, що Емманюель Макрон просив поступитися суверенітетом України, щоб зберегти обличчя Путіна на світовій арені. За словами Моравецького, як “можна зберегти те, що повністю втрачено?”.

“Мало виграти війну, треба не програти і не втратити мир. Ми повинні разом вирішити, що Росія більше ніколи не загрожуватиме миру в Європі. І ціну збереження миру мають нести й інші країни, окрім ЄС і НАТО”, — зазначив Прем’єр-міністр.