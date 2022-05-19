Наразі українці відчувають гострий дефіцит палива на АЗС. На тлі цього Польща передасть нашій державі 25 тисяч тонн бензину.

Про це повідомляє “Польське радіо”.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко, яка зустрілася в Києві з польською міністеркою клімату та навколишнього середовища Анною Москвою. Під час спільної пресконференції Свириденко наголосила, що до війни 97 відсотків палива в Україну постачалося з Росії та Білорусі. Проте, наразі ці напрямки закриті. Також росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

Вона додала, що в межах допомоги Україні з польських запасів відправлять 25 тисяч тонн бензину. За її словами, Україна отримуватиме ці ресурси з наступного тижня.

Водночас ведеться працювати над збільшенням пропускної спроможності польсько-українського кордону, аби транспортувати паливо.