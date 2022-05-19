Про це повідомляє “Польське радіо”.
Міністерка економіки України Юлія Свириденко, яка зустрілася в Києві з польською міністеркою клімату та навколишнього середовища Анною Москвою. Під час спільної пресконференції Свириденко наголосила, що до війни 97 відсотків палива в Україну постачалося з Росії та Білорусі. Проте, наразі ці напрямки закриті. Також росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.
Вона додала, що в межах допомоги Україні з польських запасів відправлять 25 тисяч тонн бензину. За її словами, Україна отримуватиме ці ресурси з наступного тижня.
Водночас ведеться працювати над збільшенням пропускної спроможності польсько-українського кордону, аби транспортувати паливо.
- Раніше в Україні ухвалили рішення щодо відмови від державного регулювання цін на пальне.
- Варто зазначити, що на українських АЗС вже тиждень спостерігається дефіцит бензину. Автозаправні станції, де ще можна придбати пальне, продають його в обмеженій кількості або ж тільки за спеціальними талонами.
Зокрема повідомлялося, що кількість бензовозів, котрі щоденно перетинають кордон України, зросла майже на третину.
- Також Україна обговорила з США шляхи вирішення паливної кризи.