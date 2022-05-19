Про це повідомляє “Польське радіо”.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко, яка зустрілася в Києві з польською міністеркою клімату та навколишнього середовища Анною Москвою. Під час спільної пресконференції Свириденко наголосила, що до війни 97 відсотків палива в Україну постачалося з Росії та Білорусі. Проте, наразі ці напрямки закриті. Також росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

Вона додала, що в межах допомоги Україні з польських запасів відправлять 25 тисяч тонн бензину. За її словами, Україна отримуватиме ці ресурси з наступного тижня.

Водночас ведеться працювати над збільшенням пропускної спроможності польсько-українського кордону, аби транспортувати паливо.