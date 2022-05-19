Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.
У російських пропагандистських медіа почали розповсюджувати інформацію, що українські військові переодягнуться у форму російської армії з білими пов’язками та “на камеру розстрілюватимуть мирних мешканців Костянтинівки”.
У ЦПД наголосили, що російські пропагандисти укотре намагаються перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирних українців.
“Мета “попереджувальних” повідомлень кремлівських ЗМІ – спроба забезпечити “інформаційне алібі” та “підготувати” населення РФ та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами”, – попередили у ЦПД.
- Нагадаємо, віцепрем’єр РФ Юрій Борисов стверджує, що російські війська використовують у війні проти України один із комплексів із назвою “Пересвіт”, який може засліплювати супутники на висоті до 1 500 км над Землею.
- Також повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області родичі примусово мобілізованих осіб влаштували акції протесту, вимагаючи повернути бійців додому.
- Окрім цього росіяни поступово беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області.