У російському міноборони заявили, що українська влада нібито готує у Донецькій області "бучанський сценарій" і "за підтримки західних кураторів" розстрілюватиме мирних мешканців.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

У російських пропагандистських медіа почали розповсюджувати інформацію, що українські військові переодягнуться у форму російської армії з білими пов’язками та “на камеру розстрілюватимуть мирних мешканців Костянтинівки”.

У ЦПД наголосили, що російські пропагандисти укотре намагаються перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирних українців.

“Мета “попереджувальних” повідомлень кремлівських ЗМІ – спроба забезпечити “інформаційне алібі” та “підготувати” населення РФ та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами”, – попередили у ЦПД.