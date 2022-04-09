Віцепрем'єр уряду Польщі Ярослав Качинський назвав неможливою співпрацю з Угорщиною доки прем'єр-міністр Віктор Орбан не змінить свою позицію щодо війни РФ проти України.

Про це він сповістив в інтерв’ю Plus Radio.

Качинський наголосив, що до нещодавніх парламентських виборів в Угорщині він утримувався від оцінювання поведінки Орбана на тлі російсько-української війни, але зараз характеризує її як “однозначно негативну”.