Про це він сповістив в інтерв’ю Plus Radio.

Качинський наголосив, що до нещодавніх парламентських виборів в Угорщині він утримувався від оцінювання поведінки Орбана на тлі російсько-української війни, але зараз характеризує її як “однозначно негативну”.

“Коли Орбан каже, що не бачить того, що сталося в Бучі, йому треба порадити звернутися до офтальмолога. Я думаю, що Орбан сподівається відіграти роль у завершенні цього конфлікту. Але, на мою думку, це повністю глухий кут”,  – наголосив Ярослав Качинський.