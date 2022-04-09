Про це він сповістив в інтерв’ю Plus Radio.
Качинський наголосив, що до нещодавніх парламентських виборів в Угорщині він утримувався від оцінювання поведінки Орбана на тлі російсько-української війни, але зараз характеризує її як “однозначно негативну”.
“Коли Орбан каже, що не бачить того, що сталося в Бучі, йому треба порадити звернутися до офтальмолога. Я думаю, що Орбан сподівається відіграти роль у завершенні цього конфлікту. Але, на мою думку, це повністю глухий кут”, – наголосив Ярослав Качинський.
- Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував дії російських армійців у містечку Буча, що під Києвом. На думку політика, вбивства мирних людей – це ніщо інше, як геноцид українського народу.
- Президент Польщі Анджей Дуда закликав ЄС демонтувати “Північний потік-2”. Він заявив, що цей газопровід є політичним проєктом.