Президент Польщі Анджей Дуда закликав ЄС демонтувати "Північний потік-2". Він заявив, що цей газопровід є політичним проєктом.

Про це повідомив польский президент в інтерв’ю американському CNN.

Анджей Дуда наголосив на необхідності посилити санкції проти Росії та її енергосектору. Президент Польщі назвав запровадження санкцій дуже складним завданням, проте він не сумнівається, що їх треба посилювати й надалі.