Про це повідомив польский президент в інтерв’ю американському CNN.

Анджей Дуда наголосив на необхідності посилити санкції проти Росії та її енергосектору. Президент Польщі назвав запровадження санкцій дуже складним завданням, проте він не сумнівається, що їх треба посилювати й надалі.

“Найкраще було б заблокувати Росії продаж її сировини: газу, але в першу чергу – нафти”, – наголосив Дуда.

Варшава виступає проти створення газопроводів між Росією та Німеччиною. Польский уряд вважає, що такий політичний проєкт потрібен для того, щоб працювати в обхід Польщі та країн Балтії. Внаслідок чого РФ має можливість шантажувати не тільки Німеччину, а й всю Європу.