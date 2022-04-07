Про це повідомив польский президент в інтерв’ю американському CNN.
Анджей Дуда наголосив на необхідності посилити санкції проти Росії та її енергосектору. Президент Польщі назвав запровадження санкцій дуже складним завданням, проте він не сумнівається, що їх треба посилювати й надалі.
“Найкраще було б заблокувати Росії продаж її сировини: газу, але в першу чергу – нафти”, – наголосив Дуда.
Варшава виступає проти створення газопроводів між Росією та Німеччиною. Польский уряд вважає, що такий політичний проєкт потрібен для того, щоб працювати в обхід Польщі та країн Балтії. Внаслідок чого РФ має можливість шантажувати не тільки Німеччину, а й всю Європу.
- Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда прокоментував дії російських армійців у містечку Буча, що під Києвом. На думку політика, вбивства мирних людей – це ніщо інше, як геноцид українського народу.
- Віцепрем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський вимагає від Бундестагу ввести нафтове ембарго проти РФ та висловив незадоволення позицією Німеччини.
- Також Польща планує створити на кордоні з Україною “сухий порт”. Метою є збільшити пропускну здатність для експорту української аграрної продукції.