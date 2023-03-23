Про це повідомив Portal Samorządowy.

За словами прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, країна отримує кошти за надання Україні військово-технічної підтримки.

“Ми не тільки купуємо з-за кордону зброю, яка набагато сучасніша, ніж те, що ми поставляємо, але водночас зміцнюємо нашу армію”, — сказав Моравецький.

За його словами, Варшава прагне отримати ще 240 мільйонів євро компенсації за надану військову допомогу Україні.

Київ вже отримав танки Т-72, артилерійські снаряди і боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати. Моравецький нагадав, що Польща навчає українських військових обслуговуванню танків Leopard 2 та гаубиць Krab.