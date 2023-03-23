Про це повідомив Portal Samorządowy.
За словами прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, країна отримує кошти за надання Україні військово-технічної підтримки.
“Ми не тільки купуємо з-за кордону зброю, яка набагато сучасніша, ніж те, що ми поставляємо, але водночас зміцнюємо нашу армію”, — сказав Моравецький.
За його словами, Варшава прагне отримати ще 240 мільйонів євро компенсації за надану військову допомогу Україні.
Київ вже отримав танки Т-72, артилерійські снаряди і боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати. Моравецький нагадав, що Польща навчає українських військових обслуговуванню танків Leopard 2 та гаубиць Krab.
- Наприкінці 2022 році Європейський фонд миру, з якого виділяються кошти для купівлі зброї Україні, було збільшено до 3,6 млрд євро. Нині ж обговорюється необхідність додаткових 3,5 мільярда євро.
- Нещодавно прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща може надати Україні винищувачі МіГ-29 протягом найближчих чотирьох-шести тижнів, припускаючи, що союзники Києва наближаються до угоди щодо наступного кроку у своїй збройній підтримці.