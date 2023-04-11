Про це повідомило RMF24.

Країна планує зміцнити трансатлантичне партнерство, коли відносини ЄС та США будуть в пріоритеті, під час головування Польщі в Європейському союзі. За словами Моравецького, безпека країни ґрунтується на економічному співробітництві та співробітництві в галузі оборони.

Прем’єр розраховує, що під час візиту до США обидва пункти буде зміцнено.