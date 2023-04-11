Про це повідомило RMF24.
Країна планує зміцнити трансатлантичне партнерство, коли відносини ЄС та США будуть в пріоритеті, під час головування Польщі в Європейському союзі. За словами Моравецького, безпека країни ґрунтується на економічному співробітництві та співробітництві в галузі оборони.
Прем’єр розраховує, що під час візиту до США обидва пункти буде зміцнено.
“Я не тільки відвідаю заводи з виробництва озброєнь, а й поговорю про фінансові питання. Усім відомо, що саме замовлення – це не найскладніше, найскладніше – налагодити фінансування, щоб мати можливість виконати замовлення вчасно. Такі переговори відбуватимуться на американському фінансовому ринку, і я в них братиму участь”, – додав Моравецький.
Також Варшава разом із США створить логістичні комплекси та об’єкти для обладнання.
“Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться у Повідзі та в інших місцях у Польщі. Це підвищить нашу безпеку”, – додав прем’єр.
- Україна відновлює експорт електроенергії в Європу – за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі.
- Щонайменше до липня з України до Польщі зупинили імпорт зерна. Це пов’язано з тим, що Варшава намагається запобігти кризі серед польських виробників.