Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач у Twitter.

За його словами, Тимановська вже контактує з польськими дипломатами у Токіо.

“Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже перебуває у прямому контакті з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар’єру”, – написав Пшидач.

Тимановська мала виступити на Олімпіаді на дистанціях 100 і 200 м. Однак через відсутність необхідної кількості допінг-проб від участі в естафеті 4х400 м відсторонили двох білоруських легкоатлеток. Тоді керівництво нацзбірної вирішило залучити до естафети Тимановську. Дівчина розкритикувала це рішення у соцмережах.

Білоруська збірна вирішила силою повернути Тимановську в Мінськ. Її силою відвезли в аеропорт і планували посадити на літак.

За даними агентства Reuters, Тимановська звернулася з проханням про захист до поліції Токіо, яка прибула в аеропорт, щоб спортсменку силою не змусили сісти в літак. Дівчина також попросила МОК про допомогу.

В інтерв’ю виданню “Трибуна.by” Тимановська висловила побоювання, що в Білорусі її можуть посадити до в’язниці.