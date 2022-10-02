У Польщі завершили будувати паркан на кордоні з Білоруссю. Його довжина складає 187 кілометрів.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у Twitter.

Паркан має висоту 5,5 метрів. Його вироблено зі сталевих панелей, які мають висоту 4,5 метра. Нагорі знаходиться колючий дріт.

За даними Польського радіо, у паркані передбачили проходи для тварин. Схожі конструкції створюють під час будівництва автомобільних доріг.

Також не перекриті прикордонні річки й водотоки. На ділянках використали системи охорони кордону, які нададуть можливість диким тваринам вільно перетинати паркан.

На стіні встановлюють електронні засоби охорони кордону. Йдеться про датчики руху та камери.

Зазначимо, що Польща вирішила побудувати паркан на кордоні з Білоруссю в серпні 2021. Будівництво стало відповіддю на штучну мігрантську кризу, яку організував режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.