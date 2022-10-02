Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у Twitter.

Паркан має висоту 5,5 метрів. Його вироблено зі сталевих панелей, які мають висоту 4,5 метра. Нагорі знаходиться колючий дріт.

Фото: Станіслав Жарин

За даними  Польського радіо, у паркані передбачили проходи для тварин. Схожі конструкції створюють під час будівництва автомобільних доріг.

Також не перекриті прикордонні річки й водотоки. На ділянках використали системи охорони кордону, які нададуть можливість диким тваринам вільно перетинати паркан.

На стіні встановлюють електронні засоби охорони кордону. Йдеться про датчики руху та камери.

Фото: Станіслав Жарин

Зазначимо, що Польща вирішила побудувати паркан на кордоні з Білоруссю в серпні 2021. Будівництво стало відповіддю на штучну мігрантську кризу, яку організував режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Фото: Станіслав Жарин