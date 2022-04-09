Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Українці, які не мають закордонного паспорта або номера PESEL, але мають оформлений в Україні квиток на поїзд до Польщі можуть надавати його для оформлення безкоштовних проїзних документів. Єдине що, квиток потрібно обов’язково зберегти (як електронний, так і придбаний в касі).
Скористатись цією можливістю в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:
- діти до 18 років;
- жінки;
- чоловіки старше 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.
- Нагадаємо, на тлі російсько-української війни у Міністерстві цифрової трансформації створили перелік сервісів, які допомагають шукати українців, що мусять ховатися в бомбосховищах, евакуюватися до безпечніших регіонів та тих, кого примусово вивозять російські окупанти.
- Віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський назвав неможливою співпрацю з Угорщиною доки прем’єр-міністр Віктор Орбан не змінить свою позицію щодо війни РФ проти України.