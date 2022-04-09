Польська залізниця спростила правила користування для громадян України, що змушені тимчасово виїхати з країни через російське вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Українці, які не мають закордонного паспорта або номера PESEL, але мають оформлений в Україні квиток на поїзд до Польщі можуть надавати його для оформлення безкоштовних проїзних документів. Єдине що, квиток потрібно обов’язково зберегти (як електронний, так і придбаний в касі).

Скористатись цією можливістю в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп: