Про це повідомило “Польське радіо“.
Уточнюється, що польська авіакомпанія відновлює рейси до Львова, Одеси та Києва з 15 липня.
Крім того, в компанії оголосили про відновлення рейсів з Польщі в Німеччину, Іспанію, Францію, Швейцарію, Данію, Латвію, Естонію, Словенію і Хорватію.
В цілому LOT планує в найближчий місяць відновить 130 рейсів з польських міст.
Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.
- Вночі 17 червня аеропорт “Київ” ім. Сікорського (Жуляни) відновив обслуговування міжнародних регулярних рейсів.
- Раніше Міжнародний аеропорт “Київ” (“Жуляни”) ім. І. Сікорського звернувся по допомогу до президента, прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва. У листі зазначалося, що в разі відсутності підтримки аеропорт припинить свою діяльність і збанкрутує.