Польська авіакомпанія LOT оголосила про відновлення польотів в три українських міста.

Про це повідомило “Польське радіо“.

Уточнюється, що польська авіакомпанія відновлює рейси до Львова, Одеси та Києва з 15 липня.

Крім того, в компанії оголосили про відновлення рейсів з Польщі в Німеччину, Іспанію, Францію, Швейцарію, Данію, Латвію, Естонію, Словенію і Хорватію.

В цілому LOT планує в найближчий місяць відновить 130 рейсів з польських міст.

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.