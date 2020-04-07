Covid-19 Україна

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Півтрильйона євро допомоги для боротьби з наслідками COVID-19 виділить ЄС

Міністри фінансів країн Єврозони - країн ЄС, в яких офіційною валютою є євро, обговорюють виділення півтрильйона євро на боротьбу з економічними наслідками від кризи, викликаної епідемією коронавіруса.

Вівторок, 7 квітня 2020, 13:51

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Міністри фінансів країн Єврозони обговорюють заходи для боротьби з економічними наслідками епідемії, на які може бути виділено понад півтора трильйона євро. Зокрема обговорюється випуск єврооблігацій, коштом яких передбачається пом’якшити падіння економіки.

“В теперішніх інститутах й з інструментами, які ми маємо, існує багато рішень, щоб досягти солідарності. Ми повинні повною мірою використовувати ці інструменти та залишатися відкритими для подальших дій. Тому готується сильний пакет”, – сказав голова ради ЄС Чарльз Мішель.

Однак представники Нідерландів і Німеччини виступають проти створення механізмів взаємної заборгованості й стверджують, що всі країни єврозони все ще можуть брати європейські кредити.

Першим заходом передбачається створення резервних кредитних ліній до 2% валового внутрішнього продукту країни, в цілому – 240 млрд євро. Кредити будуть видаватися з мінімальними умовами, фокусуватися на проблемах охорони здоров’я і проведення макроекономічних реформ.

Другою мірою буде угода про надання Європейському інвестиційному банку додаткових гарантій у розмірі 25 мільярдів євро, щоб банк міг збільшити кредитування на 200 мільярдів євро, на додаток до вже наявного збільшення кредитування на 40 мільярдів євро.

Третім буде підтримка плану Європейської комісії із залучення на ринок 100 мільярдів євро на суму 25 мільярдів євро гарантій від усіх 27 урядів ЄС, щоб субсидувати заробітну плату працівників, які постраждали від епідемії.

Нарешті, міністри, ймовірно, підтримають план Європейської комісії та Нідерландів зі створення фонду екстреної підтримки, що виділяє гранти на предмети медичного призначення та медичне обслуговування, які можуть скласти близько 20 мільярдів євро.

Епіцентрами епідемії коронавіруса в Європі й серед країн, що входять в Єврозону, є Італія та Іспанія. Тому, ці країни найбільше потребують фінансової підтримки в умовах епідемії.

  • В Україні станом на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 143 нові випадки.
  • В Україні за минулу добу померли 7 людей, у яких був діагностований коронавірус COVID-19.
Теги: Єврокомісія, Євросоюз, Коронавірус

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