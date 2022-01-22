У 67-річному віці помер музикознавець Тарас Мельник, відомий як співзасновник і багаторічний директор музичного фестивалю "Червона Рута".

Про це повідомила племінниця Тараса Мельника Наталія Антонова у Facebook.

Причину смерті родина Тараса Мельника не вказала. Раніше донька музикознавця Соломія Мельник повідомляла, що він мав ускладнення через коронавірусну хворобу, тяжкий перебіг тривав понад місяць. Тарас Мельник перебував у відділенні для пацієнтів з коронавірусом у міській лікарні міста Ужгород.

Довідка.

Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року. Коли вчився на п’ятому курсі консерваторії, у 1977 році його виключили за “буржуазний націоналізм” і відправили працювати на завод.

У 1980-1982 роках Мельник працював викладачем кафедри музичного виховання в Ніжинському державному педагогічному інституті імені Гоголя. Пізніше викладав історію української музики у Національній Музичній академії України імені Чайковського.

У 1989 році разом з Кирилом Стеценком та іншими товаришами зумів організувати та провести у Чернівцях перший фестиваль україномовної музики “Червона Рута”.