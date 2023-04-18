Сьогодні, 18 квітня, у віці 67 років помер український футболіст, арбітр, функціонер департаменту збірних та очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу у 2008-2011 роках Вадим Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу в Instagram.

Шевченко народився в Баку та був вихованцем київського “Динамо”. Також закінчив Київський державний університет фізичної культури.

Зауважимо, що він був один з арбітрів, які працювали на матчах першого чемпіонату України. Він обслуговував матчі українського чемпіонату до 2002 року. Востаннє виходив на поле 10 вересня 2005 року. Згодом працював суддею.

По завершенню суддівської кар’єри займався інспектуванням арбітражу, а з 2008 по 2011 рік очолював Комітет арбітрів Федерації футболу України.

“Чергова втрата для українського футболу…Футбольна спільнота висловлює щирі співчуття рідним і близьким Вадима Вікторовича”, — йдеться в повідомленні.