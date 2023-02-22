На благодійному вечорі у Мілані прапор із підписом президента України продали за 110 000 євро. Аукціоном опікувався український тренер та футболіст Андрій Шевченко. У такий спосіб зібрано кошти на відбудову стадіону в Ірпені.

Про це повідомляє пресслужба UNITED24.

Нещодавно у Мілані відбувся благодійний вечір “UNITED FOR UKRAINE” під патронатом амбасадора фандрайзингової платформи Андрія Шевченка.

Також подію підтримали Джорджіо Армані, футбольні гравці та функціонери, політичні та громадські діячі, пише UNITED24.

Зазначається, що футболіст привіз з української столиці прапор із підписом Зеленського. Початкова вартість символа становила 5 000 євро, але вона зросла до позначки 110 000 євро.