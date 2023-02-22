Про це повідомляє пресслужба UNITED24.
Нещодавно у Мілані відбувся благодійний вечір “UNITED FOR UKRAINE” під патронатом амбасадора фандрайзингової платформи Андрія Шевченка.
Також подію підтримали Джорджіо Армані, футбольні гравці та функціонери, політичні та громадські діячі, пише UNITED24.
Зазначається, що футболіст привіз з української столиці прапор із підписом Зеленського. Початкова вартість символа становила 5 000 євро, але вона зросла до позначки 110 000 євро.
“Прапор придбала Ліга футбольних клубів серії А як символ їхньої єдності у підтримці України. Загалом на вечері зібрали 150 000 євро. Усі кошти перекажуть через UNITED24 на відбудову стадіону в Ірпені, яким опікується Шевченко”, – йдеться в повідомленні.
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