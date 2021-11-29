Про це повідомила родина Вільямса у Twitter.

Чоловік потрапив до лікарні 26 листопада, а через два дні, 28 листопада, помер. Причину смерті поки що не розголошують.

“Потрапивши до лікарні у п’ятницю, сер Френк мирно помер сьогодні вранці в оточенні сім’ї. Ми віддаємо шану нашому коханому та надихаючому керівнику. Нам його дуже не вистачатиме. Ми просимо всіх друзів та колег поважати наші побажання щодо конфіденційності на цей момент” – йдеться у заяві на сторінці Williams Racing.

Френк Вільямс помер у віці 79 років. Свою першу гоночну команду він створив ще у 24 роки. Проте на початку, у 60-х, у стайні не було коштів, щоб зібрати власну машину, і гонщики виступали на орендованих автомобілях.

За свою історію стайня Вільямса дев’ять разів ставала володарем Кубка конструкторів та сім разів перемагала у чемпіонаті Формули-1. За команду виступали такі легендарні гонщики, як Найджел Менселл, Ален Прост, Деймон Хілл та Жак Вільнєв.

У 1986 році Вільямс потрапив у аварію, внаслідок якої через перелом хребта назавжди був прикутий до інвалідного крісла.

Колишній гонщик “королівських гонок” Хуан Пабло Монтойя попрощався зі своїм колишнім босом.

“Френку, ми всі за тобою сумуватимемо. Ти був великим джерелом натхнення в моєму житті та кар’єрі і завжди був чудовим другом. Молюся за тебе та твою родину. Без тебе нудьгуватимуть”, – написав колумбієць.

Висловив Вільямсу подяку і британський автогонщик Джорж Рассел.