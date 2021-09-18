Понад 10 тисяч нелегальних мігрантів із Венесуели, Куби, Гаїті та Нікарагуа, які прямують до США, оселилися під мостом на кордоні, створивши імпровізоване містечко. Вони не мають достатньо води та їжі.

Про це повідомляє Reuters.

Нелегальні мігранти оселилися під мостом у місті Сюдад-Акунья. Це кордон з американським містом Дель-Ріо в штаті Техас. Місцева влада назвала ситуацію надзвичайною.

Контрольно-пропускні пункти на кордоні не можуть так швидко задокументувати таку кількість людей. Більшість з них прийшли до американського кордону спільно з дітьми. Декотрі мають лише незначну кількість води та їжі.

Температура повітря сягає 37 градусів за Цельсієм.

Протягом серпня американські прикордонники заарештували майже 200 тисяч нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до США без документів. Ті, кому не вдалося потрапити до Техасу, іноді ночами повертаються до Мексики, аби поповнити запаси їжі.

Суддя федерального суду в Техасі, призначений за президентства Трампа, наказав федеральному уряду відновити правило щодо очікування рішення в Мексиці. Йдеться про Протокол захисту мігрантів (MPP). Суддя Метью Качмарик заявив, що аргументи президента Байдена “несуттєві”.

Лише минулими вихідними в пункті прикордонного пропуску в долині Ріо-Гранде повідомили про 20 тисяч арештів нелегальних мігрантів. У червні було затримано понад 50 тисяч родин нелегальних мігрантів. У травні таких було майже 41 тисяча.