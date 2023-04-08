Під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

Загалом понад 1200 ракет та дронів російські військові випустили по ключових енергетичних об’єктах України. З них понад 250 таки влучили у ціль, внаслідок чого 43% магістральних мереж було пошкоджено.

Крім того, усі теплові та гідроелектростанції зазнали різного ступеню ушкоджень від обстрілів РФ.

За оцінкою Світового банку й ПРООН масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цьогоріч складають майже 1 млрд доларів. Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення.

“Шість найхолодніших місяців року ворог намагався забрати у нас світло та тепло, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Українські енергетики звели ці спроби нанівець. Ворог зосереджено бив по електростанціях і об’єктах магістральних мереж. А одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади – тільки у нас, в “Укренерго”, це понад 1500 фахівців”, – розповіли в компанії.

А також додали, що завдяки європейським партнерам “Укренерго” отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.

Зауважимо, що зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень. Проте в “Укренерго” розповіли, що вже зараз готуються до наступного опалювального сезону.