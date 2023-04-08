Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.
Загалом понад 1200 ракет та дронів російські військові випустили по ключових енергетичних об’єктах України. З них понад 250 таки влучили у ціль, внаслідок чого 43% магістральних мереж було пошкоджено.
Крім того, усі теплові та гідроелектростанції зазнали різного ступеню ушкоджень від обстрілів РФ.
За оцінкою Світового банку й ПРООН масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цьогоріч складають майже 1 млрд доларів. Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення.
“Шість найхолодніших місяців року ворог намагався забрати у нас світло та тепло, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Українські енергетики звели ці спроби нанівець. Ворог зосереджено бив по електростанціях і об’єктах магістральних мереж. А одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади – тільки у нас, в “Укренерго”, це понад 1500 фахівців”, – розповіли в компанії.
А також додали, що завдяки європейським партнерам “Укренерго” отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.
Зауважимо, що зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень. Проте в “Укренерго” розповіли, що вже зараз готуються до наступного опалювального сезону.
- Станом на 8 квітня енергосистема працює без обмежень, генерація електроенергії забезпечує необхідні обсяги потужності для споживачів по всій Україні.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко дозволив розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту.
- За даними “Укренерго”, у найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.