Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України у Facebook.
За словами Галущенка, енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Він наголосив, що цього було досягнути завдяки роботі енергетиків та міжнародних партнерів.
“Наступний крок — відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури”, — додав міністр.
Зазначається, що дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Проте, фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.
Голова Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів — пріоритет.
Нагадаємо, що Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. Протягом цього періоду було реалізовано 2, 6 млрд кіловат/годин.
- Підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня 2023 року не буде. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України.
- Щорічно, в кінці березня, на планеті проходить акція – “Година Землі”. Суть акції у тому, що мешканці Землі у певний проміжок часу на годину вимикають електроенергію. Цьогоріч подія випала на суботу, 25 березня. Водночас в НЕК “Укренерго” закликали українців не долучатись до акції.