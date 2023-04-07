Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України у Facebook.

За словами Галущенка, енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Він наголосив, що цього було досягнути завдяки роботі енергетиків та міжнародних партнерів.

“Наступний крок — відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури”, — додав міністр.

Зазначається, що дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Проте, фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Голова Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів — пріоритет.

Нагадаємо, що Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. Протягом цього періоду було реалізовано 2, 6 млрд кіловат/годин.