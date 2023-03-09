Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України з посиланням на міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.
Відтак пристрої розподілено між закладами:
- загальної середньої освіти Миколаєва – 991 ноутбук;
- спеціальної освіти – 348 ноутбуків;
- професійної освіти – 523 ноутбуки;
- Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти – 40 ноутбуків;
- загальної середньої освіти Миколаївської області – 2 349 ноутбуків.
У відомстві зазначили, що вже передано близько 30 тисяч електронних пристроїв із запланованих 39 тисяч ноутбуків для підтримки вчителів у 12 регіонах країни. Крім того, понад 2,4 тис. хромбуків передано для закладів загальної середньої освіти Вінниччини.
Нагадаємо, що нещодавно у межах проєкту “5 000 iPad для українських школярів” понад 4 тисячі планшетів уже отримали заклади чотирьох областей України.
Відтак, більше ніж 4 тисячі планшетів Apple iPad отримали:
- У Київській області – 4 школи;
- У Чернігівській області – 2 школи;
- У Харківській області – 4 школи;
- У Миколаївській області – 4 школи.
У Мінцифрі зазначили, що реалізація цього проєкту дасть змогу дітям продовжити навчання незалежно від місця проживання, а розширений функціонал пристрою дозволить здобувати якісну освіту.
- За підтримки партнерів з розвитку триває забезпечення цифровими пристроями українських освітян та учнів шкіл. Відтак у Дніпропетровській, Донецькій та Миколаївській областях учні отримали понад три тисячі планшетів.
- З жовтня 2022 року до січня 2023 року українські освітяни отримали 50 тисяч хромбуків у межах співпраці МОН і Мінцифри з компанією Google та ЮНЕСКО.