У Миколаївській області заклади освіти отримали більш ніж 4,2 тисячі ноутбуків – за сприяння фундації Олени Зеленської у межах ініціативи Глобальної бізнес-коаліції для освіти (GBC-Education) та проєкту "Цифровий актив для України" компаній "HP" та "Microsoft".

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України з посиланням на міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Відтак пристрої розподілено між закладами:

загальної середньої освіти Миколаєва – 991 ноутбук;

спеціальної освіти – 348 ноутбуків;

професійної освіти – 523 ноутбуки;

Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти – 40 ноутбуків;

загальної середньої освіти Миколаївської області – 2 349 ноутбуків.

У відомстві зазначили, що вже передано близько 30 тисяч електронних пристроїв із запланованих 39 тисяч ноутбуків для підтримки вчителів у 12 регіонах країни. Крім того, понад 2,4 тис. хромбуків передано для закладів загальної середньої освіти Вінниччини.

Нагадаємо, що нещодавно у межах проєкту “5 000 iPad для українських школярів” понад 4 тисячі планшетів уже отримали заклади чотирьох областей України.

Відтак, більше ніж 4 тисячі планшетів Apple iPad отримали:

У Київській області – 4 школи;

У Чернігівській області – 2 школи;

У Харківській області – 4 школи;

У Миколаївській області – 4 школи.

У Мінцифрі зазначили, що реалізація цього проєкту дасть змогу дітям продовжити навчання незалежно від місця проживання, а розширений функціонал пристрою дозволить здобувати якісну освіту.