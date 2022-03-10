42% українців не вірять у відновлення дружби з країною-агресором ні при яких обставинах. Більшість же українців переконані у ймовірності повернення гарних відносин між державами.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

42% українців вважають, що про відновлення дружби між Україною та РФ не може бути й мови.

22% опитаних українців переконані, що відновлення дружби між Україною та Росією можливе через 20-30 років після війни.

Ще 18% думають, що ця дружба відновиться за 10-15 років. 12% вважать можливим відновлення дружби між країнами за пару років після війни.

У відновлення добросусідських взаємин більше переконані мешканці південних і східних областей України. Однак, навіть серед них понад третини взагалі не вірять у перспективи повернення дружби.

Також, серед українців, які брали участь в опитуванні, 40% переконані, що більшість росіян підтримують війну проти України.

Ще чверть опитаних вважають, що в Росії кожен другий підтримує війну. Чверть думають, що прихильники війни там в меншості.