Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”.
42% українців вважають, що про відновлення дружби між Україною та РФ не може бути й мови.
22% опитаних українців переконані, що відновлення дружби між Україною та Росією можливе через 20-30 років після війни.
Ще 18% думають, що ця дружба відновиться за 10-15 років. 12% вважать можливим відновлення дружби між країнами за пару років після війни.
У відновлення добросусідських взаємин більше переконані мешканці південних і східних областей України. Однак, навіть серед них понад третини взагалі не вірять у перспективи повернення дружби.
Також, серед українців, які брали участь в опитуванні, 40% переконані, що більшість росіян підтримують війну проти України.
Ще чверть опитаних вважають, що в Росії кожен другий підтримує війну. Чверть думають, що прихильники війни там в меншості.
- Нагадаємо, Росія навмисно поширює фейки про створення в Україні хімічної та біологічної зброї із залученням США. Такі наративи повторюють чиновники Китаю.
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Держсекретар США Ентоні Блінкен зреагував на дії російських загарбників у Маріуполі. На думку американського чиновника, їх можна порівняти з блокадою Ленінграду під час Другої світової війни.