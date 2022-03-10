Держсекретар США Ентоні Блінкен зреагував на дії російських загарбників у Маріуполі. На думку американського чиновника, їх можна порівняти з блокадою Ленінграду під час Другої світової війни.

Про це Блінкен написав у Twitter.

Держсекретар США наголосив, що кожен росіянин знає про блокаду Ленінграду (сьогодні – Санкт-Петербург), яка відбулась під час Другої світової війни.

За його словами, сьогодні історія повторюється, проте тепер саме російська влада окуповує та жорстко морить голодом українські міста.

До свого допису Ентоні Блінкен додав два фото. На першому – жінка з дитиною у Ленінграді в 1942 році. На другому – жінка з дитиною під час дій армії РФ у Маріуполі у 2022 році.