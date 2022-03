Про це Блінкен написав у Twitter.

Держсекретар США наголосив, що кожен росіянин знає про блокаду Ленінграду (сьогодні – Санкт-Петербург), яка відбулась під час Другої світової війни.

За його словами, сьогодні історія повторюється, проте тепер саме російська влада окуповує та жорстко морить голодом українські міста.

До свого допису Ентоні Блінкен додав два фото. На першому – жінка з дитиною у Ленінграді в 1942 році. На другому – жінка з дитиною під час дій армії РФ у Маріуполі у 2022 році.

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022