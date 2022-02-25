Бункеровщик "Міленіум Спіріт" з молдовським прапором був підбитий російським кораблем за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем.

Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у Facebook.

Наразі з‘ясовуються обставини з‘ясовуються. Також з судном немає зв’язку.

Бункеровщик “Міленіум Спіріт” під прапором Молдови за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає”, зазначає у дописі Залужний.

Він додав до повідомлення світлини та яких зображено, як здіймається дим над кораблем та його пошкодження.