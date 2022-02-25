Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у Facebook.
Наразі з‘ясовуються обставини з‘ясовуються. Також з судном немає зв’язку.
Бункеровщик “Міленіум Спіріт” під прапором Молдови за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає”, зазначає у дописі Залужний.
Він додав до повідомлення світлини та яких зображено, як здіймається дим над кораблем та його пошкодження.
- Варто зазначити, що Генеральна прокурора України Ірина Венедіктова заявила, що у прокуратурі пожежу в житловому будинку в Дарницькому районі кваліфікує, як теракт.
- Нагадаємо, що в Оболонському районі Києва російські окупанти переїхали військовою технікою автомобіль із пенсіонером. Наразі відомо, що чоловік дивом вижив.
- Також за інформацією голови Вінницької обласної державної адміністрації, сьогодні українські військові збили ворожу ракету.
- Раніше російські окупанти обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню, влучивши в район “Кінного ринку” та академії Національної гвардії України. Ракети не розірвалися.
- Водночас Кіберполіція України створила у Telegram спеціального бота для повідомлень про виявлені позначки, які окупанти залишають на дорогах.
- Зокрема органи управління та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів населених пунктів російською армією.