У британському уряді тривають масові відставки. За даними ЗМІ, вже понад 50 посадовців відмовились працювати з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє британський новинний телеканал Sky News.

Зазначається, що ще одним посадовцем, який пішов у відставку, став міністр праці та пенсій Гай Оппераман. Таким чином, кількість осіб, які вийшли зі складу уряду Джонсона, зросла до 51.

Загалом до складу британського уряду під керівництвом Бориса Джонсона входить 120 посадовців.

За словами Оппермана, від “особливо засмучений” скандалами, які пов’язані з вечірками у резиденції Джонсона під час локдауну. Він додав, що під час пандемії трагічно втратив двох дітей-близнюків, а також не міг навідати у той час дружину.

Однак, додав Оппераман, попри це раніше він підтримував Джонсона, оскільки сподівався побачити, як зміниться прем’єр-міністр.

“На жаль, нещодавні події чітко показали, що уряд просто не може працювати під вашим керівництвом”, – наголосив Оппераман.

Додамо, що причиною масових відставок у британському уряді стали неправдиві заяви з приводу колишнього заступника парламентського організатора правлячої Консервативної партії Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Канцелярія Бориса Джонсона стверджувала, що він не знав цього інциденту і тому підтримав повторне призначення Кріса Пінчера у 2022 році, але пізніше він був змушений визнати, що це не так.