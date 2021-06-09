Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.

Так, респондентам поставили запитання, як би вони оцінили в цілому нинішню владу Володимира Зеленського.

У результаті 55,3% опитаних оцінили її як “непрофесійну і дилетантську”.

Ще 15% респондентів оцінили владу як “популістську”. І лише 12,9% вважають владу Зеленського “компетентною”.

А 16,9% опитаних не змогли відповісти на запитання.

Крім того, 66,5% респондентів висловили думку, що реалізація передвиборчої обіцянки Зеленського про “кінець епохи бідності” “повністю провалена (не виконується)”.

Ще 25,3% опитаних вважають, що ця обіцянка “виконана частково”. І лише 1,2% висловили думку, що обіцянка “повністю вже реалізована”.

Загалом 50,1% опитаних заявили, що більшість передвиборчих обіцянок Зеленського, котрі він давав у 2019 році, не виконані.

Ще 33,2% респондентів висловили думку, що виконані “тільки деякі обіцянки”.

І лише 9,6% вважають, що “більшість обіцянок виконано чи в процесі виконання”.

Під час опитування практично однакова кількість респондентів заявили, що основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе Кабінет Міністрів (29,5%) і президент (29,2%).

Ще 21,3% опитаних заявили, що відповідальність несе Верховна Рада.

Опитування проводилося 28 травня – 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.