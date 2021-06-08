Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 27 травня – 1 червня 2021 року.

Так, респондентам ставилося запитання, що, на їхню думку, є головною причиною економічної кризи в Україні. Було запропоновано обрати з 4 варіантів.

Найбільше респондентів (42,9%) вважають основною причиною високий рівень корупції. Трохи менше респондентів (33,8%) пояснили кризу некомпетентністю влади.

Водночас значно менше опитаних вважають причинами війну на Сході України (10,6%) і пандемію коронавірусу (8,3%).

Під час опитування більшість респондентів (54,4%) повідомили, що за останні 2 роки фінансове становище їхньої родини погіршилося.

Про покращення заявили лише 11,3% респондентів. Ще 33,6% опитаних стверджують, що нічого не змінилося за цей період.

Крім того з’ясувалося, що 9 із 10 респондентів за останній рік зіштовхувалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і зі зростанням цін на основні харчові продукти (90,6%).

Водночас зі зниженням зарплат або пенсій зіштовхувалися 35,4% респондентів, а з повною чи частковою втратою місця роботи – 31,9%.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів). Було опитано 2000 респондентів, котрі мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.