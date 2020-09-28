Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Азербайджанської Республіки.

Було знищено 22 танка і іншої бронетехніки, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок.

Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 осіб убитими і пораненими.

Азербайджанська боку заявляє про знищення трьох складів боєприпасів вірменської армії.

“В ході боїв в напрямку села Талиш був знищений командир десантно-штурмового батальйону супротивника підполковник Лернік Варданян, а особовий склад військової частини, яким він командував, зазнав великих втрат. Через велику кількість поранених в армії противника є нестача ліжок у військових госпіталях і цивільних лікарнях, а також недосттньо запасу крові. Як завжди, вірменська сторона і на цей раз приховує від громадськості реальні втрати в своїй армії”, – йдеться в повідомленні міноборони Азербайджану.

Знищення танків збройних сил Вірменії: