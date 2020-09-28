Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Азербайджанської Республіки.
Було знищено 22 танка і іншої бронетехніки, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок.
Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 осіб убитими і пораненими.
Азербайджанська боку заявляє про знищення трьох складів боєприпасів вірменської армії.
“В ході боїв в напрямку села Талиш був знищений командир десантно-штурмового батальйону супротивника підполковник Лернік Варданян, а особовий склад військової частини, яким він командував, зазнав великих втрат. Через велику кількість поранених в армії противника є нестача ліжок у військових госпіталях і цивільних лікарнях, а також недосттньо запасу крові. Як завжди, вірменська сторона і на цей раз приховує від громадськості реальні втрати в своїй армії”, – йдеться в повідомленні міноборони Азербайджану.
Знищення танків збройних сил Вірменії:
- Генпрокуратура Азербайджану повідомляє про загибель п’яти членів однієї сім’ї в результаті загострення ситуації.
- Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан почав авіаційну і артилерійську атаку.
- Влада Вірменії ввела військовий стан і оголосили загальну мобілізацію у зв’язку із загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі.