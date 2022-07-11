Понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Частина з них перебувають у російському полоні.

Про це повідомило “Суспільне“.

За словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка, серед зниклих є не тільки ЗСУ, а також нацгвардійці, прикордонники та СБУ. Оскільки це різні інституції, то вони не входять до числа, яке наводять Збройні сили України.

“ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей”, — зазначив Котенко.

Уповноважений навів приклад, що полк “Азов” є Нацгвардією, який підпорядковується Міністерству внутрішніх справ (МВС). Військові не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з “Азовсталі”, тому там також є безвісти зниклі.

Олег Котенко наголосив, що більшість зниклих перебувають у полоні. Зокрема військові 1 батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти, які можуть знаходитися за межами України. Він сказав, що має інформацію про те, що їх вивезли до РФ.

“По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон — у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі — живі”, — резюмував він.