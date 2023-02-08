Про це інформує пресслужба КМДА.
За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, загалом в опитуванні взяли участь 67 212 містян віком від 14 до 65 років та старше, серед яких 53% жінок та 47% чоловіків. Серед опитаних 86,3% вважають українську мову рідною. Серед опитуваних 33,3% перейшли на українську мову спілкування під час війни. Це свідчить про те, що в сучасних умовах питання ствердження української мови набуває ключового значення і має бути одним із пріоритетних напрямів для міської влади.
Зазначено, що вдома українською спілкуються лише 47%, із друзями – 44,4%, на роботі – 60,2%, а під час навчання – 81,4%.
Повідомляється, що для 46,5% респондентів звичка стала головною перепоною, що найбільше заважає почати спілкуватися українською. А переважна більшість опитаних підтвердили, що україномовне середовище (79,2%) найбільше допомагає почати спілкуватися українською.
“Міcто працює над розробкою Концепції ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя Києва. Ми бачимо великий інтерес до вивчення мови. Після початку повномасштабної війни 86% містян вважають своєю рідною мовою українську. Проте не всі мають необхідні знання та звичку, щоб вільно нею спілкуватися”, – сказала Старостенко.
Також вона додала, що окрім опитування у додатку “Київ Цифровий”, були проведенні фокус-групи з містянами різних вікових категорій та соціальних груп, під час яких фахівці обговорили різні аспекти використання української мови у Києві.
“На основі цих досліджень будемо розробляти інструментарій для всіх охочих, аби покращити знання мови та сформувати україномовне середовище”, – наголосила Старостенко.
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