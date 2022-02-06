Про це повідомляє підконтрольне білоруське видання БЕЛТА.
Під час інтерв’ю Соловйов поцікавився у Лукашенка, які погони нашиті на його військовій формі.
“Герб. У мене звання підполковника. Я ж не можу собі присвоїти зірку генералісимуса чи генеральську зірку. От Путін – полковник. Він обіцяв і мені полковника присвоїти, проте досі не присвоїв”, – поскаржився нелегітимний президент РБ.
Відповідь Лукашенка здивувала навіть російського пропагандиста, який одразу поцікавився, як лідер іншої незалежної держави може стати полковником російської армії.
“Ну і що? Це ж не моя проблема, а ваша! Пообіцяв – роби!”, – досить емоційно зреагував Лукашенко.
На подальші зауваження Соловйова про те, що Лукашенко служив у армії СРСР, а не в армії РФ, самопроголошений білоруський президент заявив, що тоді армія була одночасно і російською і білоруською.
“Привласни мені тоді звання полковника армії СРСР”, – додав Лукашенко.
На це Соловйов відповів, що і звання радянського полковника Лукашенку не світить, адже тоді Путіна почнуть звинувачувати у тому, що він хоче відновити СРСР.
“Хоча ідея з присвоєнням звання – красива. Ви хочете, щоб Путін присвоїв вам звання полковника і тоді було два полковники?”. – поцікавився Соловйов.
На таке питання Олександр Лукашенко відповів наступне.
“А ми йому потім присвоїмо звання генерала”, – резюмував нелегітимний лідер РБ.
- Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко “взяв курс на збереження суверенітету та зближення з сусідами”, а також закликав повернути Україну “до лона істинної віри”.
- Раніше повідомлялось, що у Білорусі стартували спільні з РФ навчання військ, у межах яких будуть відпрацьовувати боротьбу з незаконними формуваннями. А вже на другому етапі, який розпочнеться 10 лютого, – відбиття зовнішньої агресії.