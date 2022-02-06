Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову. У ньому Лукашенко поскаржився на те, що президент Росії Володимир Путін давно обіцяв йому звання полковника, проте досі так і не присвоїв його.

Про це повідомляє підконтрольне білоруське видання БЕЛТА.

Під час інтерв’ю Соловйов поцікавився у Лукашенка, які погони нашиті на його військовій формі.

“Герб. У мене звання підполковника. Я ж не можу собі присвоїти зірку генералісимуса чи генеральську зірку. От Путін – полковник. Він обіцяв і мені полковника присвоїти, проте досі не присвоїв”, – поскаржився нелегітимний президент РБ.

Відповідь Лукашенка здивувала навіть російського пропагандиста, який одразу поцікавився, як лідер іншої незалежної держави може стати полковником російської армії.

“Ну і що? Це ж не моя проблема, а ваша! Пообіцяв – роби!”, – досить емоційно зреагував Лукашенко.

На подальші зауваження Соловйова про те, що Лукашенко служив у армії СРСР, а не в армії РФ, самопроголошений білоруський президент заявив, що тоді армія була одночасно і російською і білоруською.

“Привласни мені тоді звання полковника армії СРСР”, – додав Лукашенко.

На це Соловйов відповів, що і звання радянського полковника Лукашенку не світить, адже тоді Путіна почнуть звинувачувати у тому, що він хоче відновити СРСР.

“Хоча ідея з присвоєнням звання – красива. Ви хочете, щоб Путін присвоїв вам звання полковника і тоді було два полковники?”. – поцікавився Соловйов.

На таке питання Олександр Лукашенко відповів наступне.