Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков звернувся до українських військових зазначивши, що попереду непрості часи боротьби з російським агресором.

Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони.

За словами міністра, те, що вісім років знали українські військові, тепер знає увесь світ. Він додав, що саме завдяки мужності та професіоналізму плани агресора, який з 2014 року веде підлу війну, ховаючись за спинами дітей та жінок, було зламано.

Проте зараз ворог показав своє справжнє обличчя, – додав Резніков. За його словами, агресор розуміє, що вчинив злочин, і тепер намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою, адже точно знає – за злочин доведеться відповісти.

За словами Резнікова, Кремль зробив черговий крок для відродження СРСР, а єдине, що заважає йому повернути минулі часи – Україна та її армія.

Сьогодні перед українцями простий вибір – боронити свою землю та рідних, зазначив Резніков, наголосивши, що по суті для нас “нічого не змінилось”.

Міністр додав, що тепер точно стане зрозуміло, хто друг України, а хто буде у списку тих “друзів”, які всі вісім років пропонували Україні капітулювати.

“Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх та зневіру”, – наголосив міністр оборони.

Проте, додав Резніков, Україну все одно чекає перемога, адже ми – на своїй землі і правда за нами. Українські військові мають підтримку та віру від свого народу.

Наразі, за словами міністра, військово-політичне керівництво держави та командування ЗСУ мають єдину мету – зміцнювати оборону та отримати максимальну підтримку від союзників.

Резніков попередив, що багато хто на емоціях захоче підштовхнути Україну до хаотичних рішень, проте, запевнив очільник Міноборони, влада цього не допустить.

“Зберігаймо спокій та тримаймо стрій”, – резюмував Олексій Резніков.