Джерело: Reuters
За інформацією російського уряду, Мішустін у межах візиту до Китаю провів перемовини з президентом КНР Сі Цзіньпінем та своїм колегою, главою китайського уряду Лі Цяном.
“За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх угод”, – повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”, не уточнюючи подробиць.
Цей візит відбувся після того, як Росія та Китай різко відреагували на заяви Великої сімки, зроблені під час саміту у Японії.
Сі відвідав Росію в березні та провів переговори з “дорогим другом”, президентом РФ Володимиром Путіним після зобов’язання “безмежного” партнерства, яке вони оголосили перед повномасштабним російським вторгненням в Україну.
Попри критику Заходу щодо зближення з Росією та ймовірну допомогу Кремлю у війні проти України, у КНР наголошують, що їхні відносини не порушують міжнародних норм і Китай може співпрацювати з ким забажає. У Пекіні також наголосили, що ця співпраця не спрямована проти третіх країн
На знак підтримки прем’єр-міністр Китаю надіслав вітального листа китайсько-російському бізнес-форуму в Шанхаї, на якому були присутні Мішустін і велика група російських магнатів, заявивши, що Китай готовий розширювати двосторонні економічні та торговельні обміни.
Згідно з даними китайської митниці, у квітні експорт Китаю до Росії продовжував розвиватися, збільшившись на 153,1% порівняно з роком раніше після більш ніж подвоєння в березні.
Прогнозується, що цього року російські енергетичні поставки Китаю зростуть на 40%, а країни обговорюють постачання до Росії технологічного обладнання.
Поглиблення зв’язків з Китаєм є стратегічним курсом Росії, заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, який на початку тижня переговори з Чень Веньціном, членом Політбюро Комуністичної партії Китаю, який курирує поліцію, юридичні питання та розвідку.
Візит Мішустіна відбувається в той час, коли Україна готується до контрнаступу, щоб повернути окуповані російськими військами території.
Пекін утримується від відкритого засудження вторгнення Росії. Але з лютого Сі Цзіньпін просував мирний план із 12 пунктів, який був зустрінутий скептично Заходом і обережно прокоментований Україною.
Минулого тижня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, розпочавши європейське турне, яке Пекін назвав своєю спробою сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню кризи.
Лі Хуей планує відвідати Росію в п’ятницю 26 травня, повідомили російські ЗМІ.
- Європейський Союз закликав Китай “тиснути на Росію” для припинення збройної агресії проти України.
- Спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.