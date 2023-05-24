23 травня Росія та Китай збираються підписати низку двосторонніх угод під час поїздки російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна до Пекіна. Країни обіцяють тіснішу співпрацю, хоча Захід залишається критичним щодо їхніх зв'язків на тлі війни в Україні.

Джерело: Reuters

За інформацією російського уряду, Мішустін у межах візиту до Китаю провів перемовини з президентом КНР Сі Цзіньпінем та своїм колегою, главою китайського уряду Лі Цяном.

“За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх угод”, – повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”, не уточнюючи подробиць.

Цей візит відбувся після того, як Росія та Китай різко відреагували на заяви Великої сімки, зроблені під час саміту у Японії.

Сі відвідав Росію в березні та провів переговори з “дорогим другом”, президентом РФ Володимиром Путіним після зобов’язання “безмежного” партнерства, яке вони оголосили перед повномасштабним російським вторгненням в Україну.

Попри критику Заходу щодо зближення з Росією та ймовірну допомогу Кремлю у війні проти України, у КНР наголошують, що їхні відносини не порушують міжнародних норм і Китай може співпрацювати з ким забажає. У Пекіні також наголосили, що ця співпраця не спрямована проти третіх країн

На знак підтримки прем’єр-міністр Китаю надіслав вітального листа китайсько-російському бізнес-форуму в Шанхаї, на якому були присутні Мішустін і велика група російських магнатів, заявивши, що Китай готовий розширювати двосторонні економічні та торговельні обміни.

Згідно з даними китайської митниці, у квітні експорт Китаю до Росії продовжував розвиватися, збільшившись на 153,1% порівняно з роком раніше після більш ніж подвоєння в березні.

Прогнозується, що цього року російські енергетичні поставки Китаю зростуть на 40%, а країни обговорюють постачання до Росії технологічного обладнання.

Поглиблення зв’язків з Китаєм є стратегічним курсом Росії, заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, який на початку тижня переговори з Чень Веньціном, членом Політбюро Комуністичної партії Китаю, який курирує поліцію, юридичні питання та розвідку.

Візит Мішустіна відбувається в той час, коли Україна готується до контрнаступу, щоб повернути окуповані російськими військами території.

Пекін утримується від відкритого засудження вторгнення Росії. Але з лютого Сі Цзіньпін просував мирний план із 12 пунктів, який був зустрінутий скептично Заходом і обережно прокоментований Україною.

Минулого тижня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, розпочавши європейське турне, яке Пекін назвав своєю спробою сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню кризи.

Лі Хуей планує відвідати Росію в п’ятницю 26 травня, повідомили російські ЗМІ.